URBANIA I vigili del fuoco del distaccamento di Urbino con il supporto dei loro colleghi di Pesaro sono intervenuti verso le 12 per soccorrere un un ragazzo in difficoltà che si trovava nell’alveo del fiume Metauro in località Chiusa dei Muri di Urbania. Il minorenne era in compagnia di alcuni amici e tutti assieme hanno deciso, visto l’innalzamento delle temperature, di andare a fare un bagno al fiume. Ad un certo punto il ragazzo, preso dalla paura di annegare, non riuscendo a tornare alla riva, si è aggrappato ad un grosso sasso in mezzo al letto del fiume, chiedendo aiuto agli amici.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Pesaro, tamponamento ad alta tensione: un uomo resta incastrato nella propria macchina

Monte Urano, ciclista travolto da un'auto: è grave, arriva l'eliambulanza

Da questi è partito l’allarme al numero di soccorso pubblico. Raggiungendo la zona particolarmente impervia, i vigili del fuoco hanno recuperato il ragazzo con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. Il minorenne, nel frattempo, si era messo al riparo sull’imprevisto scoglio e aveva atteso, spaventato, l’arrivo dei soccorritori. Vedendolo, i vigili del fuoco hanno rassicurato il ragazzo dicendogli che l’incubo sarebbe durato poco. Sotto comprensibile choc, ma illeso, il ragazzo non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Nella stessa zona del fiume anni fa un giovane era morto annegato.