Discarica abusiva di rifiuti â€‹pericolosi nel giardino di casa: denunciato

URBANIA – Discarica abusiva di rifiuti pericolosi nel giardino di casa: denunciato un sessantenne.E’ stata scoperta a Monte San Pietro di Urbania dagli agenti del commissariato di Urbino insieme a personale dell’Arpam.Nel giardino di un’abitazione un cittadino sessantenne nato all’estero aveva ammassato alla rinfusa una grande quantità di oggetti di vario genere: frigoriferi, congelatori, plastica da imballaggio, notevoli quantità di materiale elettrico e ferroso, componenti meccaniche rimosse da autovetture ed elettrodomestici, batterie per auto), gruppi di continuità, 2 autovetture e un autocarro privi di targhe e in evidente stato di abbandono. Tutto il materiale è stato sottoposto a classificazione e caratterizzazione da parte del personale dell’Arpam, per il successivo sequestro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria con affidamento in custodia giudiziale al medesimo soggetto.L’uomo, è stato denunciato a piede libero per il reato di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.