Baia Flaminia a luci spente per la schiusa della uova della tartaruga Luciana

di Elisabetta Marsigli

PESARO - Grande attesa per la schiusa delle uova di Luciana, la tartaruga caretta caretta che intorno al 30 luglio ha depositato il suo prezioso carico di uova nella spiaggia di Baia Flaminia, sul Lido Pavarotti: da qui è nato infatti anche il nome dato alla grande tartaruga che potrebbe essere tornata sulla spiaggia natia per ripetere la magia.Oltre 200 volontari si sono alternati, h24, per sorvegliare il nido di Luciana, sotto lo stretto controllo della Fondazione Cetacea Onlus di Riccione che, nota per l’ampio monitoraggio e recupero delle tartarughe in Adriatico, ha coordinato il lavoro intorno all’eccezionale evento con grande professionalità, avvalendosi anche della collaborazione dei massimi esperti di settore, non nascondendo anche l’emozione di seguire da vicino per la prima volta un evento così straordinario. La data ipotizzata per la schiusa è il 27 settembre, ma la situazione va tenuta sotto controllo: un abbassamento della sabbia sarà il primo segnale di “movimento in corso”.È molto probabile che la schiusa avvenga di notte, ma, l’avvallamento sarà visibile già alcune ore prima e, già da domani, il monitoraggio sarà di costante allerta. I preparativi I tempi potrebbero però anche allungarsi, visto il repentino abbassamento delle temperature di questi giorni. Dal momento in cui si evidenzia l’avvallamento, la duna, protezione creata per le mareggiate, andrà aperta lato mare e sarà interdetta la balneazione e il traffico nautico dalla Capitaneria di Porto, così come, in collaborazione con il Comune di Pesaro, saranno spente le luci a Baia Flaminia che potrebbero “abbagliare” i piccoli.Con il tessuto verde, che si usa in agricoltura, andrà fatta una recinzione che seguirà prima il perimetro del nido, per poi creare un camminamento verso il mare, proseguendo in mare. Verrà posizionato un cordone di sicurezza per cui verranno utilizzate due file di transenne: i volontari dovranno muoversi fra queste due transenne e avranno il compito di tenere tutti i curiosi lontani. Nessuno potrà infatti entrare senza l’autorizzazione del dottor Sauro Pari della Fondazione. I volontari saranno identificati da una fascia catarifrangente al braccio.Gli unici a poter, in caso di necessità, “manipolare” i tartarughini saranno biologi e veterinari di Fondazione Cetacea (max 4 persone), che si occuperanno del recupero e dei rilevamenti scientifici. La Fondazione Cetacea di Riccione è attualmente impegnata anche in un progetto europeo (Med Turtles), per la biodiversità e conservazione, insieme all’Università di Pisa, che coinvolge tutti i centri internazionali di recupero tartarughe del Mediterraneo (Grecia, Israele, Tunisia, ecc), per trovare una strategia comune per la conservazione di questi splendidi animali: il progetto doterà la Fondazione di mezzi tecnologici importanti per contare la popolazione presente e per pattugliare i nidi con maggiore efficacia.C’è da considerare anche che ultimamente, alcuni rilevamenti rivelano che le tartarughe si sono spostate molto nel nostro Mare Adriatico e questo potrebbe significare un proliferare di altre nidificazioni anche sulle nostre spiagge. Sauro Pari ha infatti confermato che, data l’ottima accoglienza pesarese riservata alla Fondazione, altri progetti potrebbero coinvolgere i nostri lidi a breve.