Pesaro, uomo trovato morto in casa in via Costa. Sul posto polizia e vigili del fuoco

PESARO - Un uomo, morto, è stato trovato all'interno di una abitazione di via Costa a Pesaro. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e una ambulanza. Per entrare all'interno dell'abitazione si è reso necessario aprire una finestra tramite una scala mobile. L'intervento è partito dopo la segnalazione dei vicini di casa che da un po' di tempo non vedevano l'uomo.