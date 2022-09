SARO Gli universitari tornano alla Pesaro Studi e si affiancano agli studenti della Dante Alighieri. «Iniziati i pre-corsi, a regime da inizio ottobre», dice Frenquellucci. Nel 2017 la chiusura della ex Pesaro Studi, ospitata nell’immobile di viale Trieste. Poi il percorso per riportare l’università a Pesaro, tornata nel 2020 a Palazzo Gradari, attraverso un accordo con la Politecnica delle Marche, che spostò nella città di Rossini il corso triennale “Sistemi industriali e dell’informazione”.



L’offerta formativa



L’anno scorso un ampliamento dell’offerta formativa, mantenendo come sede centrale sempre l’immobile di via Rossini. E ora l’estensione dei corsi anche in viale Trieste, con la riapertura della Pesaro Studi. Due i corsi ospitati nella struttura in zona mare e che vedono una sinergia tra Politecnica e ateneo di Urbino: una laurea triennale in “Ingegneria per la sostenibilità industriale” e una laurea magistrale in ingegneria energetica “Green industrial engineering” in lingua inglese.

«Lunedì sono iniziate le lezioni, per il momento sono più che altro pre-corsi - spiega l’assessore all’Università Francesca Frenquellucci - saranno a regime a partire dal 4 ottobre». Nel frattempo, il Comune ha affidato alcuni lavori di manutenzione e opere elettriche per adibire gli spazi di Pesaro Studi a sede universitaria. E così, si ritrovano già fianco a fianco, gli studenti universitari e i ragazzi della scuola media Dante Alighieri, che da quest’anno si sono trasferiti, con il primo suono della campanella lo scorso 14 settembre, proprio in viale Trieste. E resteranno fino a quando non sarà completato l’intervento di recupero nell’edificio scolastico di via Gattoni. Il cantiere inizierà indicativamente entro l’inizio dell’inverno, tra novembre e dicembre di quest’anno.

La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. Nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un’aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l’infermeria al secondo piano. L’impresa aggiudicataria dell’appalto ha rinunciato qualche mese fa, dopo alcuni problemi emersi, e gli uffici sono andati avanti nella graduatoria, arrivando alla terza classificata, Rti composto da Gm di Fano e Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. I lavori, secondo i tempi indicati nell’appalto, dureranno due anni.



Le incognite



Tornando nel complesso di Villa Marina, restano le incognite per quanto riguarda l’ex colonia. Per il futuro l’Inps potrebbe rispolverare l’ipotesi di creare nell’ex colonia residenze per anziani. Ma è appunto, un’ipotesi. La certezza sono le ultime aste andate deserte. A fine settembre 2021 l’Inps aveva cercato di alienare, senza successo, i 12 mila e 542 metri quadri del comparto con la colonia, ex scuola, convitto, piscina, con un valore a base d’asta di 4 milioni e 150 mila euro. Nella successiva asta di novembre, era stato messo in vendita, invece, solo l’edificio della ex Pesaro Studi, anche in questo caso senza acquirenti. Quel comparto ora è tornata ad ospitare gli studenti.