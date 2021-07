Torna la kermesse Tavullia in Moto, Schwantz riaccende il gossip: Rossi (in vacanza con gli amici) si ritirerà dopo Misano

TAVULLIA Sarà l’ultima festa con Valentino in sella? Secondo l’ex campione del mondo Kevin Schwantz è possibile. Ci risiamo: contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Rossi due settimane fa, secondo l’ex centauro americano, il ritiro potrebbe addirittura avvenire dopo il Gp di San Marino e Riviera di Rimini, il 19 settembre, con 5 gare ancora da disputare.

La kermesse “Tavullia in Moto”, che torna dal 16 al 19 settembre dopo un anno di stop causa pandemia, potrebbe così essere una festa storica. E non solo perché - condita da spettacoli musicali di varie cover band - ritrasformerà il paese di Vale in una Times Square gialla, ricevendo (covid permettendo) migliaia di tifosi. Rossi, al momento, è in vacanza con la fidanzata Francesca più i tre amici storici (Uccio, Tebaldi e Caroni e rispettive consorti) sul suo nuovo yacht: il miglior modo, forse, per riflettere su presente e futuro prossimo.

«Siamo felicissimi di poter annunciare che nel weekend del motomondiale di Misano, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria, tornerà Tavullia in Moto - – ha spiegato l’assessore al Turismo Patrizio Federici –. Crediamo che il turismo possa diventare una fetta importante della nostra economia capace di generare un indotto a beneficio di tutto il territorio». Il cartellone estivo di Tavullia propone diversi appuntamenti: da oggi a domenica, per esempio, va in scena la 29esima edizione della Festa dell’Estate a Belvedere Fogliense. L’iniziativa, a cura della Pro loco Fogliense nel suggestivo borgo di Belvedere Fogliense, nel rispetto delle normative (prenotazione obbligatoria, info: 377.3403204) prevede cene a tema con spettacoli musicali live: stasera il concerto Funky Gallo della Zucchero tribute band (posti esauriti), domani le Rimmel mentre domenica spazio al dj set, alla musica dal vivo di Clarissa Vichi con Paolo Sorci e alla finale Inghilterra-Italia sul maxi schermo allestito per l’occasione.

Ancora: il 16 luglio cinema all’aperto a Case Bernardi, il 30 luglio concerto di musica italiana in piazza Gnassi, il primo agosto concerto all’alba per “Alba rosa”, il 6 agosto in piazza Marchionni a Rio Salso spettacolo di magia e giocoleria di Luca Puzio alias Kalù, il 27 agosto a Padiglione spettacolo di burattini, il 4-5 settembre Rio Minibike dedicato ai bambini e, infine, il 12 settembre il Raduno d’auto d’epoca a Tavullia con l’associazione “Terra di Piloti e Motori”.

