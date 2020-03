Coronavirus, da Pesaro a Forli in auto con febbre e tosse: denunciato e portato in ospedale

PESARO - La polizia lo ha fermato per un controllo a Forlì e gli agenti hanno constatato che aveva la febbre e la tosse. Non solo: veniva dalla provincia di Pesaro. Multato e denunciato.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus e decreto "iorestoacasa": ecco tutte le risposte su spostamenti, trasporti, scuola, università e pubblici esercizi

Coronavirus, fuga dal Nord: isolamento di 14 giorni per tutti quelli arrivati nelle Marche da sabato 7 marzo

L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì e non è stato in grado di fornire l'autocertificazione per motivare il viaggio secondo i dettami del dcerto per arginare il Coronavirus, che permette spostamenti per lavoro, approvvigionamento o motivi di salute. L'uomo è stato denunciato e portato in ospedale dove si trova tuttore in osservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA