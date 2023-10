Ultimatum dei Comune ai furbetti delle pulizie: «Troppe auto ancora in sosta, da lunedì si multa»

PESARO Viale Trento non ha fatto eccezione. Così come nelle precedenti giornate di pulizia straordinaria della zona mare, anche ieri mattina la parallela di viale Trieste si è presentata piena zeppa di auto in sosta. Nonostante il divieto di parcheggiare l’auto dalle 12 alle 18, riportato nei cartelli ad ogni intersezione.

E così per l’operatore di Marche Multiservizi è stata un’altra giornata “campale” per riuscire a spostare le foglie, presenti in maniera consistente, arrivando con il soffiatore sotto le vetture.

Addirittura un’automobilista, nonostante la segnalazione che le è stata riferita a voce del divieto di sosta, ha comunque deciso di parcheggiare qualche decina di metri più avanti rispetta al punto nel quale in precedenza aveva lasciato il mezzo. Sempre in un punto vietato, nella fascia oraria del giovedì in quel tratto di viale Trento, tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano).



La sensibilizzazione



Oggi è in programma la pulizia contro il rischio intasamenti per foglie e rifiuti vari in vista delle piogge d’autunno in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutta via Romagnosi. La mano sarà ancora una volta “leggera”, da parte di Comune e polizia municipale, tesa a sensibilizzare i cittadini almeno per chiudere questa prima settimana di interventi. Ma da lunedì prossimo si cambierà registro, con multe alle auto che verranno pescate in divieto di sosta nei giorni in cui nelle stesse zona sarà in programma lo spazzamento della strada. «Rinnoviamo l’appello alla collaborazione dei cittadini per svolgere al meglio la pulizia straordinaria dei viali della zona mare» ha ribadito ieri l’assessore Enzo Belloni, ricordando che per effettuare lo spazzamento dei viali (dai rifiuti e dalle foglie) il Comune di Pesaro ha infatti emesso l’ordinanza dirigenziale numero 2104, che prevede divieti di sosta (con sanzioni e rimozione dei mezzi) nelle zone interessate dagli interventi e segnalati dai cartelli apposti già da giorni.

«Ci sono ancora troppi veicoli parcheggiati lungo la strada - prosegue – Ricordo che è necessario rimuoverli per facilitare il passaggio degli operatori (che passano prima con il soffiatore spingendo i detriti dai bordi al centro della carreggiata) e dei mezzi di Marche Multiservizi (che percorrono le vie con le spazzatrici stradali)». L’assessore all’Operatività annuncia anche che, «nei prossimi giorni intensificheremo i controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza e la rimozione dei veicoli. È fondamentale per la riuscita delle operazioni necessarie allo smaltimento delle acque reflue e a prevenire gli allagamenti in caso di forti piogge».

Le operazioni di pulitura, e i correlati divieti di sosta validi su ambo i lati dalle ore 12 alle ore 18, sono previsti, fino al 31 dicembre: ogni lunedì, in viale Trento, tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni martedì, in viale Battisti, tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni mercoledì, in viale Trieste, tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); ogni giovedì, in viale Trento, tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano; ogni venerdì, in viale Battisti, tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutta via Romagnosi.