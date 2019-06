Nozze in casa Valentino Rossi: â€‹Uccio si sposa con Pamela il 28 luglio

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - L’abbiamo sempre visto con Valentino. Una coppia di fatto, consolidata. Un’amicizia da intesa in una frazione di sguardo. Come John Belushi e Dan Aykroyd, Brian Johnson e Angus Young o Cesare e Ballo. Alessio “Uccio” Salucci, il 28 luglio, “tradirà” però Rossi e convolerà a giuste nozze con la bella Pamela Severini, che Valentino, sotto forma di autografo, ce l’ha tatuato sul braccio. Uccio, fresco 40enne, e Pamela sono già genitori della splendida Aurora. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Tavullia dove, per l’occasione, sono attesi parenti e amici, molti dei quali appartenenti al circo del motomondiale. Da quello che trapela sarà un matrimonio che coinvolgerà molto Tavullia e per questo, fino a poche ore fa, il riserbo era ai massimi livelli. Giusto così.