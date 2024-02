​FANO Ieri il carnevale di Fano ha registrato il sold out. Il percorso di viale Gramsci dove si è svolta la sfilata dei carri allegorici ha raggiunto il limite fissato dalla Prefettura con una capienza di 14.425 persone. Molte sono rimaste fuori, ma la voglia di immergersi nell’atmosfera del carnevale era tale che non poche hanno atteso ai varchi fino alle 18, quando nel momento in cui sfilavano i carri illuminati sono stati aperti liberamente i varchi.

Foto Bargnesi

Getto di 70 quintali

Ovviamente non erano presenti nel momento culminante del carnevale, quando cioè sulla folla sono stati riversato 70 quintali di dolciumi, misti tra cioccolatini e caramelle. Chi si è fornito dell’ormai classico prendigetto ne ha fatto una buona scorta.

Le condizioni del tempo sono state ideali: il cielo azzurro, la temperatura mite, i raggi del sole che filtrando tra le sagome dei carri e riverberando sulle superfici lucide delle maschere ne accentuavano l’aspetto spettacolare; tutto ha contribuito al successo della seconda sfilata, concretizzando quella moltitudine di richieste di informazioni ricevute all’ufficio turismo di piazza Venti Settembre che aveva motivato l’assessore agli eventi Etienn Lucarelli a pronosticare il tutto esaurito. Così è stato.

Foto Bargnesi

Grande affluenza dal mattino

E la prova che sarebbe stata una giornata di grande affluenza la si era avuta sin dal mattino quando viale Gramsci è stato preso d’assalto dagli studenti delle scuole cittadine e dai loro familiari che, in corteo, hanno poi raggiunto piazza Venti Settembre per festeggiare tutti assieme.

Nel corso della festa non sono mancati motivi di riflessione: a palazzo Bracci Pagani, ad esempio è andato in scena “Disturbi...di cuore”, incontro di sensibilizzazione all'uso del defibrillatore, a cura dell’associazione “Il cuore di Andrea” di Roma, appuntamento organizzato in collaborazione con Fanocuore e alla compagnia teatrale Ex Novo. Ad aprire la sfilata del pomeriggio inoltre è stata la scarpa rossa scortata dai volontari della associazione Alba Rosa impegnati nella difesa delle donne vittime di violenza.

Il corso mascherato è stato aperto dalla presidente dell’ente Carnevalesca e dal sindaco Massimo Seri insieme al primo cittadino della città gemellata di St. Albans in Inghilterra, Anthony Rowlands, che poi è salito su un carro per vivere in mezzo al percorso la vivacità e l’allegria del Carnevale di Fano.

Il concorso dei palchi

Un’allegria intensamente vissuta anche sulle tribune e sui palchi. Il palco più bello è stato considerato il numero 24 – 25 gremito di una mascherata ispirata al granchio blu: “Oops abbiamo preso un granchio blu”, seguito dal numero 13 – 14 “Spa tacheti” e dal numero 27 “E mi sono innamorato … del vulòn”.

«L’eccezionale afflusso di pubblico alla seconda sfilata – ha evidenziato il sindaco Massimo Seri – dimostra come il carnevale di Fano si sia consolidato nel gradimento delle famiglie sempre di più, frutto di un lavoro che, valorizzandone caratteri distintivi e tradizione, ha portato alla candidatura Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Dopo 10 carnevali da sindaco il mio auspicio è che si continui a valorizzare questa eccellenza della nostra cultura popolare». E intanto da oggi inizia la settimana grassa particolarmente ricca di iniziative per adulti e per bambini.