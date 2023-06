Turismo, il ministro Santanché a Pesaro domani 23 giugno 2022 con lo stato maggiore di FdI: appuntamento con gli operatori

PESARO Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà oggi alle 18 a Pesaro per partecipare all’Hotel Excelsior al convegno “Progetto Turismo”, organizzato dal coordinamento FdI Pesaro. Insieme alla Santanchè Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche, Riccardo Zucconi, membro della X° Commissione attività Produttive Commercio e Turismo, Elena Leonardi, segretario della Commissione Sanità del Senato, Lucia Albano, sottosegretario al Mef, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Andrea Putzu.

Le singole categorie

Propedeutici al convegno odierno Fratelli d’Italia ha organizzato degli incontri con le singole categorie: albergatori, ristoratori, operatori turistici, balneari e operatori portuali con l’obiettivo di ascoltare istanze e suggerimenti. Spiega il coordinatore di FdI comunale Serena Boresta: «Il comparto turistico non deve essere visto come un insieme di categorie da supportare singolarmente ma come un’unica “industria” capace di produrre ricchezza e posti di lavoro, dato che l’Italia è un unicum di eccellenze irripetibili a livello mondiale».