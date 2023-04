Trovata morta in casa, allarme per omicidio: la 56enne di Rosciano era stata colpita da un malore fulminante

FANO È stata trovata senza vita in casa, stesa sul letto. Non sono stati rilevati segni di violenza sul suo corpo e il medico intervenuto ha certificato la morte per arresto cardiocircolatorio. Sarebbe rimasta vittima, dunque, di un malore fatale la 56enne ucraina che nel pomeriggio di ieri ha fatto scattare l’allarme a Rosciano.

La segnalazione

La segnalazione è partito da un alloggio (nella foto) attiguo alla chiesetta della frazione, dove la donna abitava. In quel momento in casa con lei c’era la figlia di 16 anni. Oltre all’equipaggio del 118, che ha constatato il decesso della 56enne, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano per i primi accertamenti. Il riserbo degli operatori ha alimentato a Rosciano voci non controllate che sono arrivate a rilanciare sui social l’allarme (immotivato) per un omicidio. Nel vicinato si parlava di un precedente litigio con un’altra donna.