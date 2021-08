Lo show della tromba d’aria avvistata ieri mattina al largo da numerosi bagnanti da Pesaro fino a Marotta

PESARO - Numerosi bagnanti ieri mattina si sono fermati a osservare la tromba marina che si era formata al largo della costa, ben visibile dalle postazioni più diverse, da Pesaro fino a Marotta.

Le foto immortalano la formazione della tromba marina da due luoghi distanti tra loro una trentina di chilometri, la prima è stata avvistata e fotografata a Pesaro, sulla spiaggia di Sottomonte, all’altezza del Maya Bay, la seconda fotografia è invece ripreso sul lato fanese, nella zona di Marotta e in tanti che in quel momento erano in spiaggia sono riusciti a fotografarla e a inviare le immagini al sito Reporter di Strada che fa capo a Fano Tv. Il vortice d’aria, che è stato avvistato nitidamente anche a Fano, si è manifestato ieri mattina intorno alle 9, all’improvviso, scatenando per fortuna la sua furia al largo per interminabili istanti per poi esaurirsi e disperdersi. Il fatto che sia rimasto al largo senza avvicinarsi pericolosamente al litorale ha consentito ai bagnanti di poter assistere al fenomeno meteorologico senza correre inutili rischi. Un fenomeno atmosferico e naturale sicuramente affascinante ma che può provocare seri danni se si verifica sulla costa come è successo nelle stagioni passate anche a Pesaro.

