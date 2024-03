SANT’IPPOLITO In due giorni ai campionati italiani indoor di atletica leggera master ad Ancona Giuliano Costantini ha vinto 4 medaglie d'oro categoria M75: salto in alto e disco con l’aggiunta di due record italiani migliorati nel salto in lungo e nel salto triplo.

Clamoroso nel triplo: Costantini ha effettuato una prestazione sopra i 10 metri, che sarebbe record del mondo se non gli mancassero 4 mesi dal compimento del 75esimo anno. «Sto aspettando le decisioni degli organi federali preposti - ha commentato - per sapere se il record mondiale mi verrà o meno convalidato. Comunque in agosto sarò impegnato ai mondiali in Svezia e in quell’occasione avrò anche l’età giusta sperando di ripetere il successo di Ancona».

I risultati

Inutile dire quali e quanti siano stati i complimenti e le felicitazioni arrivati da ogni dove. Anche perché Giuliano Costantini in tema di primati non è certo alle prime armi. Scorrendo il suo curriculum si legge che a 64 anni ha vinto a Smirne, in Turchia, il campionato europeo master d’atletica leggera nel salto triplo con 11,12 metri. Nel salto in lungo, invece, ha riportato a casa una l’argento con 5 metri. Un medagliere che si è arricchito sempre più di anno in anno.

Costantini, santippolitese come il mai dimenticato Giuseppe Ottaviani atleta master più titolato al mondo, conferma che nel paese degli scalpellini l’aria è decisamente salubre alla luce dei risultati sportivì. La sua è un’escalation continua.

L'Asd Atletica

Costantini ha una stanza piena zeppa di trofei e medaglie. Da sempre il nostro campione è portacolori del’ Asd Atletica Fossombrone che ha come presidente storico il professor Graziano Bacchiocchi che può giustamente vantarsi di aver ottenuto dai suoi atleti il massimo delle soddisfazioni. Un gruppo sportivo che è da sempre sulla cresta dell’onda.