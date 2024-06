FANO Tempestività, acume e spirito di iniziativa sono state le doti per cui una pattuglia di carabinieri ha individuato gli autori di un furto, pochi minuti dopo che questo era stato commesso, arrestando tre malviventi e restituendo il maltolto alla legittima proprietaria.

Il tutto si è svolto martedì sera intorno alle 20.30 nel grande parcheggio del Fano Center in via Einaudi a Bellocchi. Qui una signora, amante degli animali, si ferma abitualmente per dar da mangiare ai gatti randagi. La stessa cosa ha fatto l’altra sera; è scesa dalla macchina dall’auto con una ciottola in mano per raggiungere dopo pochi passi un luogo più appartato al fine di non disturbare i clienti del centro commerciale.

La vettura lasciata aperta

Dato che si trattava di un tempo brevissimo, non ha chiuso la propria vettura, dove sui sedili aveva lasciato la borsa. In quel momento è passata una Nissan Juke nera da cui è sceso un individuo che con una mossa fulminea si è impossessato della borsa stessa contenente le carte di credito, una somma in contanti pari a 75 euro, i documenti, effetti personali e il cellulare; quindi, l’auto si è data a una repentina fuga.

La donna, dopo essersi accorta del furto, ha chiamato subito il 112 e fortuna ha voluto che proprio in quel momento passasse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fano al comando del capitano Maximiliano Papale, in normale giro di perlustrazione.

I controlli

L’orario di chiusura del supermercato è sempre un momento a rischio per l’ordine pubblico e i carabinieri sono spesso presenti. Ascoltati alcuni testimoni che hanno parlato di una Nissan Juke nera, i militi si sono subito messi alla ricerca della autovettura, pur non disponendo del numero di targa. Poco dopo ne hanno individuato una simile all’interno del vicino parcheggio del Burger King.

L’udienza

La macchina procedeva a bassa velocità, evidentemente in fase di parcheggio. All’interno c’erano tre individui, due di Reggio Emilia e uno della provincia di Roma, dai 34 ai 49 anni, che fermati e messi alle strette hanno ammesso di essere stati gli autori del furto. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto anche un dispositivo per la lettura dei codici bancomat e un altro cellulare di provenienza furtiva. L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice e ai tre è stato emesso un divieto di dimora in provincia.