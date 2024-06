PESARO Per svoltare in un parcheggio non ha dato la precedenza allo scooter che sopravveniva in senso contrario centrandolo. E’ successo ieri mattina con il motorino danneggiato dalla botta e la giovane donna che era in sella che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nulla di grave per fortuna ma il problema di fondo è che il conducente del mezzo, un 50enne, non si è fermato e il gesto gli costerà una denuncia per omissione di soccorso anche perchè l’uomo è stato rintracciato in tempi rapidi grazie all’intervento della polizia locale che, con l’ausilio dei mezzi a disposizione, è riuscito a individuarlo.

E' successo ieri mattina

L’incidente è successo ieri mattina, poco prima delle 8, nella zona di Muraglia, all’altezza della Casa del Popolo. La giovane donna era uscita da casa per andare al lavoro e si dirigeva verso l’interquartieri, il conducente proveniva dal senso opposto e all’altezza della Casa del Popolo ha girato a sinistra per immettersi nel vicino parcheggio investendo la donna e non fermandosi. E’ stato anche lanciato un appello via social dalla stessa scooterista: «La polizia municipale è prontamente intervenuta sul posto e sulla base della testimonianza di alcuni passanti che hanno assistito alla scena è alla ricerca di una Dacia Sandero di colore marrone danneggiata soprattutto nella parte anteriore. Chiunque avesse notizie utili all’individuazione del responsabile è pregato di mettersi in contatto con la polizia locale di Pesaro».

Non ce n’è stato bisogno perchè il conducente è stato individuato poco dopo grazie ai Targa System disseminati in città in grado di identificare un'auto non assicurata o revisionata, o inibita alla circolazione. A questo proposito si stanno compiendo accertamenti a carico dell’uomo. Un altro incidente è successo nel pomeriggio a Pallino, zona di Urbino, dove un motociclista 60enne ungherese in sella a un Harley Davidson con un gruppo ha perso il controllo ed è finito nella scarpata. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il centauro, non grave, è stato medicato all’ospedale di Urbino.