Giovane morto sui binari giallo sull'investimento Sotto choc famiglia e amici

PESARO - La morte del cuoco pesarese di 32 anni, travolto da un treno a Sottomonte, è stata uno choc per la famiglia e gli amici. La vittima lavorava nel quartiere di Torraccia al Palas Cafè, che ieri, in segno di lutto, è rimasto chiuso.La polizia ferroviaria pensa a un gesto volontario, perché le lesioni subite farebbero pensare che il giovane si fosse sdraiato sui binari. Tuttavia, non sono stati trovati scritti di congedo. L'unica anomalia è che da qualche giorno il suo profilo Facebook era stato sospeso.E' giallo sulle circostanze della tragedia. La polizia ferroviaria, infatti, non è riuscita a risalire al treno che ha travolto il 32enne, tanto che non è stata stabilita con precisione l'ora dell’investimento.Si presume comunque che sia avvenuto in un arco di tempo compreso fra le 6 di ieri e la chiusura al traffico della linea ferroviaria Adriatica, iniziata alle 7.55 e revocata un paio d’ore più tardi, alle 9.55, quando il corpo del giovane è stato rimosso e trasportato all’obitorio dell’ospedale San Salvatore a Pesaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.Il cuoco era fidanzato e nessuno tra i suoi amici ha mai colto segnali di disagio oppure di sofferenza. Anzi, proprio per il suo carattere positivo, era considerato un punto di riferimento per tanti. Insomma, un epilogo choccante e incredibile.