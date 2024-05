PETRIANO La procura della Repubblica di Urbino, che indaga sulla morte di Simone Mezzolani al mobilificio Fab di Gallo di Petriano, affiderà l’incarico a un consulente con competenze specifiche per un accertamento tecnico irripetibile: si proverà a rimettere in moto il macchinario, ripetendo l’operazione svolta poco prima dalle 22 dello scorso lunedì dall’operaio di 33 anni rimasto schiacciato dal carrello trasportatore.

Il giovane aveva aperto il varco per entrare nella zona di manovra della macchina al fine di compiere la manutenzione di fine turno: per un elementare dispositivo di sicurezza, il funzionamento avrebbe dovuto essere disattivato.

Le domande

Perché questo non è accaduto? In quale passaggio il sistema di sicurezza non ha funzionato? Di chi è la responsabilità? Sono le domande su cui deve fare chiarezza la magistratura inquirente, che procede per il reato di omicidio colposo. Ancora non sarebbero partiti gli avvisi di garanzia che potrebbero coinvolgere il produttore del macchinario o il manutentore, se è un soggetto diverso, o l’amministrazione dell’azienda o, più probabilmente, tutti i soggetti di questa filiera.

Dell’indagine si occupano i carabinieri e il servizio di prevenzione dell’Ast di Pesaro Urbino, la procura ha già ricevuto la prima informativa di polizia giudiziaria. Il macchinario e l’area di lavoro sono stati posti sotto sequestro.

Le voci di precedenti infortuni

Nel frattempo, si inseguono le voci di precedenti infortuni. Ieri è stato segnalato sui social il caso di un ventenne che nel medesimo stabilimento 8, in cui ha trovato la morte Simone Mezzolani, due anni fa avrebbe subito un infortunio grave al piede, riportando un’invalidità permanente.

Ieri alla Fab si è svolta un’ora di sciopero, a fine turno. «Un’ora alle 13, un’ora alle 21 e un’ora alle 5 del mattino di oggi – ha dichiarato Raffaele De Lucia della Feneal Uil –. La partecipazione alle assemblee di giovedì è stata veramente massiccia contrariamente a quello che ci si aspettava perché la Fab è un’azienda dove di solito i lavoratori non partecipano alle assemblee. Costituirsi parte civile? E’ più una materia confederale della Uil. Ne stanno parlando».

Il dolore della famiglia

Intanto, oggi alle 15, nella chiesa di Santa Maria Annunziata di Morciola si svolgerà il funerale di Simone Mezzolani, dopo che la procura ha rinunciato all’autopsia visto che l’esame esterno della salma ha chiaramente rilevato come la morte sia stata provocata dallo schiacciamento del torace. Il 33enne lascia la compagna Chiara e due figli piccoli, distrutti dal dolore.