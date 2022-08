FANO - La città dei bambini realizzata a Fano, non è la città rispondente al progetto suggerito dal noto pedagogista del Cnr Francesco Tonucci. Lo ha dichiarato lui stesso in un incontro con i residenti del quartiere del Poderino, scelto dall’amministrazione comunale come uno dei quartieri pilota, a cui ha partecipato anche l’architetto Stefano Seri.

Gli errori commessi

Un e rrore è stata la realizzazione dei percorsi andiamo a scuola da soli, un errore delimitare i parchi gioco, un errore inserire in questi ultimi i giochi cosiddetti “inclusivi”, un errore è tutto ciò che ai più piccoli viene riservato quasi a tutelare la loro sicurezza. Provocazione o no, Francesco Tonucci è stato sempre un innovatore non esente da un sogno utopico, ora è un ottantenne che ha mantenuto la capacità di interpretare i desideri dei bambini, un fanese che ha parlato del progetto di Fano nel mondo, quando ancora Fano non si rendeva conto del primato che andava assumendo; peccato che con l’andare del tempo questa visione sia andata distorta. Costringere un bambino ad andare a scuola da solo su un itinerario protetto significa ledere la sua autonomia , secondo Tonucci .

Gli itinerari devono essere liberi per incontrare gli amici, per scegliere i tragitti, per acquisire responsabilità. Una città a misura di bambino dovrebbe rendere sicuri tutti i percorsi, senza scindere quelli a rischio da quelli tutelati. Utopia? No , quanto fatto a Pontevedra in Spagna, dimostra che è possibile. Così è per il parco giochi.

«I bambini – ha detto Tonucci – devono essere lasciati liberi di giocare in strada, non tanto con giochi artefatti, scivoli, giostre, altalene, ma con tutto ciò che deriva dalla loro creatività: a volte basta una montagnola di terra per salire, scendere, nascondersi, inventare storie, avventure, non devono esserci recinti, né tappeti antitrauma, né tantomeno “giochi inclusivi” che relegano i disabili in una posizione appartata e li fa nno sentire ancora più diversi dai loro amici normadotati; al limite tutti devono usare gli stessi giochi, affinché il più debole sia spinto ad emulare gli altri e ad “arrangiarsi”. Non è una posizione crudele, è uno stimolo allo sviluppo, ad una crescita intellettuale e fisica che si ottiene tramite un susseguirsi di vittorie e sconfitte. Gli errori più gravi sono stati compiuti, ha evidenziato Tonucci, durante il periodo della pandemia. In quel momento tutte le decisioni prese a vari livelli, da quello governativo a quello territoriale, sono state assunte senza consultare i bambini. Eppure il c onsiglio dei bambini era un organo operante che è sempre rimasto in funzione ».

Il buio del lockdown