Palio dei Bracieri a Tombaccia Vendicata la sconfitta per squalifica di un anno fa

PESARO Tombaccia, vendetta compiuta. Alla contrada verde e arancione va il Palio dei Bracieri 2018. Una dolce vendetta perché in finale ha battuto sì l’outsider Soria, la temibilissima Pantano ma soprattutto i giallo-verdi di Arzilla, che l’anno scorso si aggiudicarono il Palio per la squalifica di Tombaccia.La storia si ripete e conferma che il palio è terra dei soliti quartieri, con tre dei quattro finalisti tutti ai vertici del palmares.Prima del gran finale lo spettacolo è stato fantastico e imponente, quasi un allegro girone infernale tra fumogeni, tamburi, canti, sfottò e grida a squarciagola.Cortei coloratissimi hanno guadagnato l’ingresso a Rocca Costanza provenendo da piazzale Primo Maggio e dal parcheggio del San Decenzio e sembra tremare anche il caldo: energia, passione e amore per Pesar.Questi gli ingredienti dell’evento clou del Palio dei Bracieri che corona una quattro giorni intensa e ricca di partecipazione da parte di cittadini di ogni età.Il Palio è la festa di Pesaro, “una figata” come sottolinea ogni volta il sindaco Matteo Ricci, una festa che unisce e non separa perché al suo interno c’è solidarietà e condivisione, anche se, inevitabilmente, tensione e fatica scatenano qualche discussione alla fine.Rigorosissime quest’anno le norme di sicurezza: grande dispiegamento di forze dell’ordine e di volontari, sicurezza garantita da un accesso principale e due rampe secondarie di uscita. Nel fossato capienza massima di 2.000 persone.