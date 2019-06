Terribile incidente sulla Statale: due morti e tre feriti in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora sangue sulle strade della provincia pesarese. Incidente mortale intorno alle 16 a Colombarone prima della rotatoria del centro abitato dove un'auto che proveniva da Pesaro in direzione Cattolica a forte velocità ha sbandato piombando frontalmente su un'altra vettura che procedeva in senso contrario. Nell'impatto che ha coinvolto tre auto sono morte due persone, un uomo e una donna e altre tre sono state trasportate in eliambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. La statale è stata chiusa, inevitabile il caso traffico, sul posto i vigili urbani.