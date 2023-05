FANO - Interesse pubblico e trasparenza sono i temi a cui tiene il sindaco Massimo Seri sulla variante di Centinarola, particolarmente dopo che si è appreso come già sei mesi prima della sua promessa elettorale (nel 2019), relativa all’autorizzazione di un supermercato in cambio dell’allargamento della scuola del quartiere, i terreni agricoli della futura lottizzazione fossero stati comprati a un prezzo almeno 6 volte superiore a quello odierno di mercato.

Sindaco Seri, lei era al corrente della compravendita del podere di 2,5 ettari con un casolare diroccato per un milione di euro già due mesi prima che illustrasse insieme alla giunta ai residenti di Centinarola questo patto con il privato?

«No, l’ho appreso dal Corriere Adriatico. Non penso che questo aspetto interferisca con l’amministrazione comunale, noi avevamo dato una disponibilità di massima alla variante dopo una riunione di maggioranza. Allora anche i residenti del quartiere si erano dichiarati favorevoli».

Nel dicembre 2018, ovvero due anni prima dell’avvio formale della variante al Prg, i terreni non passarono di proprietà a un prezzo agricolo né fu sottoscritto un preliminare che subordinava la compravendita rivalutata alla nuova destinazione commerciale. Non le pare strano?

«Sì, diciamo che l’imprenditore si è assunto un rischio abbastanza alto. Chi fa quel mestiere sa che la competenza ultima nella trasformazione urbanistica è del consiglio comunale e in 5 anni gli interessi possono cambiare. L’ex zuccherificio insegna».

Qualcuno potrebbe aver garantito che quello non era un investimento azzardato?

«Se sapessi che è accaduta una cosa del genere sarebbe grave. Io non sono stato perché, oltre a non sapere dell’acquisto, gli impegni li ho presi tutti pubblicamente e posso assicurare che non è stato nessuno dell’amministrazione. Non si può dare una garanzia del genere, si può esprimere una volontà politica come abbiamo fatto perché non c’è stato nessuno nella maggioranza ad alzarsi per dire di no alla variante».

Nel 2018, quando si iniziò a parlare di questa vicenda, lei incontrò l’amministratore delegato di Magazzini Gabrielli spa, che comprò quei terreni?

«Non lo conosco, non credo che ci fosse lui all’incontro perché di solito il referente è l’impresa edile che esegue l’intervento (sul punto il sindaco chiede telefonicamente un riscontro al dirigente dell’urbanistica che conferma l’interazione con il costruttore, anche se anch’egli non sa chi abbia partecipato al primo incontro, ndr)».

Quindi, come si è sviluppata la valutazione urbanistica?

«È semplicissimo. Il tema verteva sulla falegnameria Mascarucci dove il Prg già prevedeva un comparto residenziale e si discusse dell’ipotesi di trasformazione in un’area commerciale».

Lei nella campagna elettorale del 2019 tuonò contro il Prg di Aguzzi, che aveva previsto 124mila nuovi metri quadrati di commerciale, dicendo che non era responsabilità della sua maggioranza. Perché allora decideste di prevedere un altro supermercato?

«Perché in quel caso prevalse un interesse di carattere generale, che era la scuola, in quanto si valutò che gli aspetti positivi per la comunità superassero quelli negativi. Allora sembrava che la vicina area commerciale di Forcolo, già prevista nel Prg, non andasse avanti, come invece sta accadendo, per un problema con la bretella per l’A14. C’era una proposta simile anche per l’ex sede delle autolinee Vitali, ma in quel caso la valutazione della maggioranza fu opposta».

Ora quale decisione ritiene che debba essere assunta, considerando anche la protesta unitaria di esercenti e artigiani nel frattempo espressa contro questa variante?

«Il consiglio comunale è sovrano. Ne discuteremo in una riunione di maggioranza, che era prevista ieri sera ma è stata rinviata di una settimana su richiesta del Pd per il recente lutto di Della Dora. Comunque, c’è serenità. Si dovrà tenere conto del nuovo Prg da approvare e del fatto che i residenti di Centinarola ora esprimono anche pareri contrari a questa previsione. I risvolti immobiliari nel frattempo emersi stanno dentro questa riflessione, non si può fare finta di non conoscerli».

Rilevati i malumori presenti da mesi nella maggioranza e il monito della capogruppo del Pd: «La scuola non può coprire gli affari», l’impressione è che qualcuno li conoscesse già.

«Su questo non transigo, un conto è non condividere una scelta politica, un altro è fare certe affermazioni. Se un amministratore comunale ha dei sospetti ci sono le sedi competenti a cui rivolgersi. Noi oltre all’interesse pubblico dobbiamo garantire anche la trasparenza».