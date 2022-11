PESARO - L'unico dato positivo? La scossa è avvenuta in mare, a largo di Pesaro e Fano, a una profondità di 8 km. Questo ha attutito l'effetto devastante del terremoto che ha fatto tremare il centro -nord delle Marche. Scongiurato il pericolo tzunami è andato in onda un film già tristemente visto: gente in strada in pigiama, allarmi impazziti, paura, apprensione e impotenza. La scossa è stata lunga e potente: molti automobilisti in fila in via Fratti - come raccontato da alcuni testimoni - hanno visto le proprie auto letteralmente molleggiare impazzite.

Pesaro e Fano sono state le città più vicine all'epicentro della scossa più potente (lo sciame sismico è andato avanti con una punta da 3.9 poco dopo le 13, a 26 km di profondità), avvenuta alle 7.07 di oggi 9 novembre. L'immagine simbolo: la statua della Madonnina della Chiesa dei Cappuccini con il volto distrutto e crollato a terra dopo la furia del sisma. In alcuni supermercati (vedi video) i prodotti sono stati scaraventati a terra dalla violenza del terremoto.

Il terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, con magnitudo massima registrata 5.5 delle ore 7.07, ha interessato Croazia, Italia, San Marino e Città del Vaticano, con almeno 45 repliche con magnitudo superiore a 2.0 nelle due ore successive. Il terremoto è stato avvertito bene anche in Romagna ma a Cattolica, dopo controlli e verifiche, le scuole sono rimaste aperte.

Gli aggiornamenti in diretta

ore 7.07 - La paura in diretta su FanoTv

La paura è andata in diretta su FanoTv durante la rassegna stampa condotta dal giornalista Massimo Foghetti (guarda il video)

ore 7.15 - Calcinacci in strada a Fano e nella stazione di Pesaro

Nella centralissima via Nolfi caduti diversi calcinacci da una casa. Calcinacci caduti a pioggia anche nei sottopassi della stazione ferroviaria di Pesaro. Crollata parte della statua della Madonnina della Chiesa dei Cappuccini (guarda il video).

ore 7.30 - Scuole chiuse, arrivano le prime comunicazioni dei sindaci

Scuole chiuse a Pesaro, Fano, Marotta, Gabicce, Tavullia, Fermignano, Vallefoglia, Colli al Metauro e Urbino (chiusa anche l'Università). In pratica chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il disagio nel disagio: le ordinanze di chiusura delle scuole sono arrivate, in alcuni casi, con gli studenti già in viaggio per le scuole o già arrivati nei plessi.

ore 7.40 - Allarme tsunami rientrato

Rientrato l'allarme tsunami sulla costa pesarese

ore 7.50 - Adriabus mette a disposizione nuovi bus

Adriabus, l'azienda di trasporti di Pesaro, si sta attivando con corse supplementari per riportare a casa gli studenti che erano già in viaggio per andare a scuola. Alle 10.30 verifiche dei vigili del fuoco in via Nanterre, zona 5 Torri. L'Arcodiocesi di Pesaro ha sospeso in via precauzionale le funzioni e gli incontri odierni.

ore 9 - Vimini: «Controlli in corso»

«Controlli in corso ma al momento non si registrano danni a persone o cose» spiega il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini in sostituzione del primo cittadino Matteo Ricci oggi a Bruxelles. «C'è attenzione allo sciame sismico, anche se le scosse seguenti non sono state sentite dalla popolazione. Per oggi uffici pubblici non ancor averificati non saranno aperti».

ore 10 - Annullato l'incontro in Prefettura con il ct Roberto Mancini

A causa dell’evento evento sismico la Società Vis Pesaro 1898 ha deciso, in via precauzionale, di rinviare la presentazione del progetto educativo “ALLO STADIO CON CLASSE” programmata per domani 10 novembre nel Salone Metaurense del Palazzo Ducale, sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, che prevedeva la partecipazione di personalità del mondo dello sport a livello nazionale (su tutti il ct della nazionale di Calcio Roberto Mancini) e degli studenti delle classi di vari istituti superiori pesaresi. L’evento sarà riprogrammato in data da destinarsi.

ore 10.30 - Controlli e verifiche in corso a Pesaro

verifiche dei vigili del fuoco in via Nanterre, zona 5 Torri.

ore 10 - Controlli a Urbino

Sono in corso le verifiche sugli edifici scolastici e, attualmente, non sono state rilevate criticità.

ore 10.45 - Controlli a Urbania: le scuole primarie e secondarie restano aperte

I progettisti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Urbania hanno verificato la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado. Dai controlli effettuati non emergono danni strutturali ai fabbricati. Tali scuole rimarranno dunque aperte. In via precauzionale, essendo la scuola secondaria di II° grado di competenza della Provincia di Pesaro-Urbino, con ordinanza sindacale (numero 16) è stata disposta la chiusura delle superiori fino all’espletamento dei controlli da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale.



ore 11 - Sospese le funzioni dell'Arcidiocesi

L'Arcidiocesi di Pesaro ha sospeso in via precauzionale le funzioni e gli incontri odierni.

Il portone d'ingresso (chiuso) alla Madonna delle Grazie

ore 11.22 - A Fano scuole e uffici comunali chiusi anche domani

A Fano le scuole e gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico resteranno chiusi anche domani

ore 11.30 - Verifiche in corso, non risultano edifici inagibili

In corso verifiche dei vigili del fuoco (caduti dei calcinacci nel Duomo di Pesaro) ma non risultano edifici inagibili. Chiusi al momento palestre e centri sportivi comunali.

ore 11.40 - Trapanese (Fillea Cgil): «Lavoratori fatti entrare nelle aziende senza controlli»

Il sindacalista Francesco Trapanese (Fillea Cgil,), anche in qualità di resposabile della sicurezza dei lavoratori della Ifi, spiega: «È stato fatto tutto a livello pubblico, chiuse scuole e uffici pubblici, mentre le aziende private sono rimaste aperte come se nulla fosse. Non capiamo il perché ci sia questa differenza. Il datore di lavoro mette sempre al primo posto il fatturato anziché la sicurezza del luogo di lavoro. Far entrare i lavoratori nelle aziende, senza far fare un sopralluogo e rilievi da parte di persone competenti, è un fatto grave dopo una scossa così importante».

ore 11.50 - La denuncia della Fiom: «Subito al lavoro senza controlli»

«Sono pochissime le aziende metalmeccaniche che hanno deciso, dopo la forte scossa di questa mattina , di accertare tramite i tecnici, i Vigili del fuoco o la Protezione civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse - spiega la Fiom Pesaro Urbino in una nota, chiedendo e rivendicando verifiche sulla tenuta strutturale degli edifici in tutte le fabbricge del territorio - Un atteggiamento che dimostra la scarsa sensibilità dell’imprenditoria locale sul tema e soprattutto un comportamento opposto ai dettami del TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Anche in questo caso la prima preoccupazione è stata quella di riprendere la produzione il prima possibile, esattamente come nelle primissime fasi della pandemia».

ore 12 - La nota dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord

Tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, nei tre stabilimenti di Pesaro, Fano e Muraglia, hanno immediatamente attuato quanto previsto nell’action card aziendale specifica per gli eventi sismici. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ha immediatamente provveduto ad organizzare squadre di tecnici per controllare tutte le aree dei presidi, dando priorità alle aree deputate all’emergenza / urgenza fino ad ogni singola stanza di degenza. Dove le condizioni dei pazienti lo hanno permesso, prudenzialmente le aree sono state evacuate e le persone sono state fatte convogliare in aree sicure, fino alla fine dei controlli. Ci si è preparati per fronteggiare un eventuale PEIMAF, che fortunatamente non si è reso necessario attivare. Non sono stati segnalati ed evidenziati danni importanti alle strutture, per cui gradualmente tutte le attività sono riprese nella loro piena funzionalità.

ore 12.10 - Ripresa la circolazione dei treni

Rfi ha comunicato la ripresa della circolazione ferroviaria avvenuta in realtà alle 11.50: coinvolte le linee Adriatica, Ancona-Roma e Rimini-Ravenna, sospese in via precauzionale dalle ore 7.15 per controlli.

ore 12.50 - L'Ordine dei Geologi: «Escludere correlazioni con le trivellazioni»

«L'ipotesi che il sisma sia stato causato dalle trivellazioni in mare alla ricerca di gas e idrocarburi è da escludere. Questo terremoto è uno dei più forti avvenuti in quest'area dal Novecento. Ma è anche un evento che possiamo considerare normale per la nostra regione: la fascia costiera e marina è infatti una delle tre zone sismo-tettoniche delle Marche» ha spiegato il presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche Piero Farabollini.

ore 13 - A Montelabbate, domani, scuole aperte

Comunicazione ufficiale della sindaca Cinzia Ferri: «Appena finiti i controlli sulle nostre scuole. Non si sono evidenziata criticità. Domani 10 novembre scuole aperte».

ore 13.10 - Continua lo sciame sismico: botta da 3.9

Scossa da 3.9 localizzata sempre all'altezza di Fano e Pesaro, in mare, alle 13.10: una botta da 3.9, seguita pochi minuti dopo 2.2 e preceduta da una di 3.1

ore 13.30 - Profonda crepa nel palazzo comunale di Fano

Calcinacci per terra e una crepa più profonda della altre: questa la situazione nel Comune di Fano. Un'altra crepa, invece, risulta ora ben visibile su una parete esterna del Teatro della Fortuna. Tecnici municipali e della Protezione civile sono attualmente al lavoro.

ore 14 - Scuole riaperte domani a Tavullia



Così la sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci: «Questa mattina i tecnici del comune hanno effettuato sopralluoghi presso le strutture pubbliche, scuole di ogni ordine e grado, le palestre comunali e non è stata rilevata alcuna criticità. Continueremo a tenere monitorata la situazione. Ma nel frattempo, non essendoci situazioni di pericolo vi informiamo che le scuole riapriranno domani negli orari stabiliti. Chiaramente ci dovessero essere sviluppi saremo pronti nel darvi aggiornamenti nel più breve tempo possibile».

ore 15.15 - Scuole chiuse a Pesaro anche domani

Comunicazione ufficiale: Le scuole di Pesaro (come quelle di Fano) resteranno chiuse anche domani.

ore 16.30 - Gabicce e Colli al Metauro: scuole aperte

Le scuole di Gabicce, e Colli al Metauro domani saranno regolarmente aperte.

ore 16.45 - Scuole aperte a San Lorenzo in Campo. A Cagli non hanno mai chiuso



Da San Lorenzo in Campo si comunica che la ricerca di quadri fessurativi ed altri riscontri riconducibili ad azione dinamica del sisma nei confronti delle strutture degli edifici scolastici in primis (ivi compreso l'Asilo Nido - Centro per l'Infazia "Peter Pan"), nonché dei restanti edifici pubblici comunali, come preannunciato stamane, ha dato esito negativo, quindi: A partire già da domani, 10 novembre 2022, le lezioni ed attività didattiche in ogni plesso del Comune di San Lorenzo in Campo saranno regolari. Idem per quanto concerne, già da subito nell'immediatezza, ogni altro servizio pubblico / struttura pubblica. A Cagli lezioni regolari anche oggi.



ore 17 - Vitrifrigo Arena, venerdì si gioca regolarmente

Nessun problema per la partita di basket Italia-Spagna in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 11 alle ore 21: la struttura è stata dichiarata perfettamente agibile. Dopo l’EuroBasket 2022, gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco proseguono il percorso di qualificazione al Mondiale FIBA 2023 ospitando una delle Nazionali più forti in circolazione: la Spagna di coach Sergio Scariolo. Per informazioni www.mastergroupsport.com/ - 02.67373810

ore 17.39 - A Fano chiuse scuole, biblioteche e uffici comunali

A Fano scuole chiuse anche domani 10 novembre. Rimarranno chiusi anche tutti gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico come le biblioteche. Per qualsiasi segnalazione i cittadini possono contattare lo 0721866696



ore 18 - Monteciccardo e Montegaudio: scuole chiuse

Domani le scuole a Montegaudio e Monteciccardo (che ricade sotto Pesaro, dove le scuole resteranno chiuse, come a Fano) resteranno chiuse. Regolarmente aperte le scuole di Vallefoglia, Tavullia, Sassocorvaro, Marotta r San Costanzo.

Ore 18.15 - Case inagibili, sgomberate 10 persone in centro storico a Pesaro

A Pesaro sono state sgomberate 10 persone: 4 famiglie residenti nel centro storico di cui 3 nella centralissima in via Branca per case inagibili dopo la scossa avvennuta questa mattina. Cinque persone sono state sistemate dai parenti e 5 verranno presi in carico dal comune