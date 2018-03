Finisce a terra con la moto: centauro soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Centauro del Municipio di Orciano pomeriggio in sella alla propria mota é finito rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. Soccorso dalla 118, viste le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dall'eliambulanza per portarlo all’ospedale regionale di Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per gli accertamenti di legge sono intervenuti i carabinieri di Fossombrone.