Suda troppo durante il controllo: gli trovano la cocaina nelle mutande

TERRE ROVERESCHE – E’ nervoso al controllo, gli trovano la cocaina nascosta nelle mutande.E’ successo ad Orciano nel Comune di Terre Roveresche, dove i carabinieri della locale stazione hanno predisposto un servizio di controllo, durante il quale fermavano un’auto. I due soggetti a bordo venivano identificati ed il passeggero, un 33enne italiano insospettabile del posto, mostrava da subito un certo nervosismo con eccessiva sudorazione. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso, ben occultato nelle parti intime, di due involucri di cellophane con all’interno della cocaina. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane dove è stato recuperata altra cocaina nascosta in una confezione di riso e materiale per il confezionamento della droga. Il trentatreenne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di 50 grammi circa di cocaina e possesso di un bilancino di precisione.