Sorprende i ladri in casa e li mette in fuga urlando

TERRE ROVERESCHE - Due furti sventati ai danni di altrettante abitazioni, domenica sera poco dopo le 22, nei municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro nel comune di Terre Roveresche. Nel primo caso è stata un’anziana signora a mettere in fuga i ladri non appena ha capito quello che stava succedendo. Nel secondo, i ladri, gli stessi che in precedenza se l’erano data a gambe levate, hanno capito che non era proprio il caso di insistere.Prezioso si è rivelato il tam tam sulle pagine cittadine di Facebook praticamente in tempo reale. «Attenzione: a Piagge hanno appena cercato di entrare in una casa al centro del paese passando dal terrazzo e rompendo il vetro. La proprietaria si è accorta e urlando li ha fatti scappare. L’aiuto dei ladri è una grossa station wagon di colore scuro. Appena allertati i carabinieri». Altro post nelle ore successive. Fa riferimento a due persone con accento ucraino che hanno destato un certo sospetto perché hanno chiesto di “vedere” all’interno di una tenuta vinicola. Ma a chi si trovava lì non hanno saputo dare spiegazioni plausibili della loro esigenza. Qualcuno avrebbe preso anche il numero di targa. Tutto quanto è stato riferito ai carabinieri.