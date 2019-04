Scuolabus in panne: â€‹bambini a piedi e telefonate ai genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Stava trasportando gli alunni lo scuolabus del municipio di Piagge che si è fermato per l’ennesimo guasto al motore con perdita d’olio e dopo, secondo alcune indicazioni, un piccolo scoppio. Non è successo nulla di grave, ma qualche apprensione c’è stata. Per fortuna che l’autista con la collaborazione degli uffici comunali ha provveduto a telefonare alle varie famiglie perché ritirassero i propri figli. I quali, a loro volta, hanno vissuto la brutta avventura come fosse stato una sorta di gioco. Genitori invece preoccupati hanno inviato le foto del mezzo in avaria sul ciglio della strada.