Rubano i terminali a scuola, ma i ladri non possono rivenderli

TERRE ROVERESCHE - Che beffa per i ladri che sono penetrati nell’edificio scolastico di via Evangelisti nel Municipio di Orciano. Convinti di aver rubato venti computer se ne sono andati con altrettanti chromebook, una sorta di terminali utilizzati in particolare dalla scuola media per le prove Invalsi. Ovvero le verifiche annuali nazionali, dei livelli di apprendimento tra tutte le classi di pari grado. Non potranno commerciarli.La speranza a questo punto è che in qualche modo li facciano ritrovare, integri, da qualche parte. Grave il danno che i ladri inesperti hanno provocato. Si sono dovuti accontentare di 300 euro trafugati dalla cassaforte e di qualche spicciolo dalla macchinetta del caffè danneggiata a sua volta.L’incursione notturna è avvenuta nell’edificio che ospita di norma la scuola primaria. Attualmente lì sono state trasferite tre classi della sezione A della scuola media a causa dei lavori di ristrutturazione della sede centrale Giò Pomodoro.