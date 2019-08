Richieste di contributi per il Santuario: «Occhio, è un raggiro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Quando la truffa sulla Rete non risparmia nemmeno un santuario. Nel caso specifico quello di San Giuseppe in Spicello nel Municipio di San Giorgio di Pesaro, Comune di Terre Roveresche. Dal quale partirebbero false richieste di contributi, offerte e versamenti nemmeno sognati dal rettore.«Carissimi, attenzione alle e-mail che potrebbero giungervi - scrive don Cesare Ferri rettore del santuario di San Giuseppe in Spicello -. Mi risulta che stanno arrivando per posta elettronica richieste di contributi o prestiti, come fossero inoltrate dal sottoscritto. Attenzione a non aprire e a non credere a nulla perché don Cesare Ferri non ha inviato proprio nulla».