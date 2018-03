Ritornano le truffe telefoniche di falsi operatori dell'Enel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - «Attenti alle truffe dei falsi operatori Enel». L’allarme corre sul web e di casa in casa. Anche a Terre Roveresche vengono segnalate telefonate effettuate da operatori che dicono di parlare a nome e per conto del Servizio Elettrico Nazionale, oppure di Enel e di Enel Energia. La persona che risponde alla telefonata si sente dire è stata oggetto di contratti truffa oppure di doppie bollette o comunque di qualcosa di simile. In verità Enel non telefona a nessuno e per aver la conferma basta davvero poco. Si tratta di malintenzionati. L’indirizzo lo prendono dagli elenchi telefonici. Per risultare credibili sono in grado di fornire le prime cifre del pod ossia il codice punto di prelievo che è lo stesso della zona in cui abita chi viene preso di mira. Un particolare importante: le prime cifre sono uguali per tutti. Non bisogna mai rispondere affermativamente al telefono alle varie domande, né confermare alcun dato. Importante allertare in particolare le persone anziane. Vietato per tutti rispondere con un sì per quanto indotti a farlo alla luce del Pod. Solo con il silenzio si può evitare il furto di dati sensibili. Online si trovano già vari post antitruffa da consultare. Chi passa porta a porta in modo insistente va segnalato alle forze dell’ordine.