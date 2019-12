Ubriaco invade l'altra corsia, scaraventa a terra un 17enne in scooter e fugge: denunciato

TERRE ROVERESCHE - Ubriaco invade la corsia opposta e urta con lo specchietto della sua Alfa 159 station wagon la Vespa condotta da un ragazzino di 17 anni che cade a terra. Pigia sul pedale del gas e fugge via. È stato per questo denunciato dai carabinieri di Terre Roveresche un giovane di 34 anni di Orciano, che guidava in stato di ebbrezza e che è accusato di omissione di soccorso.

L’incidente è accaduto la vigilia di Natale intorno alle 18 lungo la strada che collega Orciano a Barchi. Il 17enne anche lui del posto, ha riportato traumi al polso e al piede, e si è salvato perché è riuscito a buttarsi a destra evitando di essere centrato in pieno. Il 34enne è stato rintracciato in paese poco dopo dai carabinieri: tasso alcolemico pari a 2,27 g/lt. Patente ritirata e denuncia.

