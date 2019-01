Le fiamme dalla canna fumaria si estendono: casa danneggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Un’abitazione è stata avvolta nelle fiamme durante il pomeriggio di ieri nel territorio di Barchi, nel Comune di Terre Roverersche. Nel corso del pomeriggio diverse squadre di vigili del fuoco, alcuni dei quali provenienti anche dalle sedi centrali di Ancona e Pesaro, sono state impegnate nello spegnere l’incendio della villetta bifamiliare. In realtà la chiamata iniziale fatta ai vigili parlava di un semplice incendio della canna fumaria di un camino. Tuttavia alle 14.30 quando le prime squadre da Fano sono arrivate sul posto, si sono rese conto che il fumo usciva da diverse finestre sia del piano terra che del primo piano allora sono stati chiamati i rinforzi. Un totale di 15 pompieri hanno lavorato per domare le fiamme che comunque alla fine sono state completamente estinte. Due unità dei vigili da Ancona, la squadra di Fano e due unità tra cui l’autobotte da Pesaro alla fine hanno avuto la meglio. A complicare il tutto e ad alimentare l’incendio è stato anche il tetto in legno dell’abitazione. Al momento dell’incendio l’abitazione risultava disabitata per cui non c’è stato il problema di feriti o intossicati.