Una misteriosa chiazza marrone nel laghetto innesca una moria di trote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Diverse trote sono state trovate morte nel laghetto delle Rose, nel Municipio di Orciano, sabato mattina. «Potrebbe trattarsi di uno sversamento, ma il pensiero corre a qualcuno che può aver avuto la pessima idea di ripulire un cisterna che magari conteneva diserbanti - commenta Luciano Branchini molto preoccupato - abbiamo subito interessato l’Arpam che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo immediato e allertato la polizia locale di Terre Roveresche che ha rilevato quanto successo di molto grave». «C’era una sospetta chiazza marrone nel laghetto - ricostruisce Luciano Branchini -. Siamo di fronte ad un inquinamento di non poco conto se le trote sono morte. Comunque al momento non sappiamo quali sono state le cause. Dovremo attendere i risultati degli esami dei prelievi dell’Arpam e solo allora potremo avere la certezza anche in ordine ad alcuni sospetti che abbiamo».