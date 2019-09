Cade dalle scale contro una finestra: disabile soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - E’ scivolato malamente dalle scale finendo rovinosamente contro una vetrata. Ha riportato diverse ferite. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni in un primo momento sono apparse serie tanto che i soccorritori del 118 hanno ritenuto opportuno allertare l’eliambulanza che ha trasferito il ferito nell’ospedale di Torrette di Ancona.La brutta avventura è capitata ad un disabile ultracinquantenne ospite di una casa famiglia a Orciano di Pesaro, Municipio di Terre Roveresche. Non si conoscono le cause dell’incidente da far risalire comunque ad un evento fortuito.