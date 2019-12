Boato nella notte: tre banditi fanno saltare in aria lo sportello bancomat e scappano con i soldi

TERRE ROVERESCHE - Paura nella notte a Barchi, nel comune di Terre Roveresche, per un boato che ha squarciato il silenzio della notte: è tornata la banda del bancomat.

LEGGI ANCHE:

Macerata, rubano il bancomat dalla cassetta della posta e si fanno dire il pin al telefono: anziana derubata

Boato nella notte, esplosione sventra il bancomat: banditi in fuga con i soldi

Erano da poco passate le tre quando il commando è entrato in azione allo sportello bancomat del Credito Valtellinese: è stato fatto esplodere con la tecnica della marmotta, una carica posizionata all'interno del meccanismo. In pochi minuti i ladri hanno preso i contanti, per un bottino ancora da quantificare, e hanno fatto perdere le loro tracce. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di tre persone che si sono allontanate a bordo di un'auto sucra, forse una Giulietta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA