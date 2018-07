Bambino di 8 anni cade dalla finestra: d'urgenza a Torrette in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE- Dramma nella prima serata di ieri a Terre Roveresche dove un bimbo di 8 anni è caduto da una finestra al primo piano di casa precipitando di sotto.Un volo di pochi metri, forse un paio, ma che ha innescato una corsa contro il tempo anche per le conseguenze della caduta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e da Ancona si è innalzata in vola l’eliambulanza che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Torrette dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni inizialmente sembravano serie ma in serata il primo responso dei medici ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari e ai soccorritori: il piccolo, nonostante delle sospette fratture e gli ematomi riportati, non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 20 in un’abitazione della vecchia municipalità di San Giorgio di Pesaro.