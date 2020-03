Vuole gettarsi sotto il treno e poi in un fosso d'acqua. Trattenuto e salvato dal 112

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un giovane di Pesaro è stato salvato la notte scorsa daida un tentativo di. Un equipaggio del radiomobile è intervenuto nel quartiere Vismara perché un ventenne del luogo, mentre era con il suo gruppo di amici, è stato improvvisamente preso da un forte stato di alterazione psicofisica dicendo di volerla fare finita gettandosi sotto il treno. La lina ferroviaria passa lì vicino. Sono stati i suoi amici, che non riuscendo prima a convincerlo a calmarsi e poi a bloccarlo, a chiamare il numero di pronto intervento 112.LEGGI ANCHE:I carabinieri sono in tervenuti tempestivamente ma alla loro vista il giovane è scappato. Rincorso è stato afferrato proprio mentre cercava di lanciarsi un fosso pieno d'acqua. Il giovane è stata convinto dai carabinieri a desistere dal suo proposito.LEGGI ANCHE:Nel frattempo l’operatore della centrale operativa ha avvertito i compartimenti ferroviari competenti per la tratta pesarese affinchè i treni procedessero con le dovute cautele fino al cessato allarme. Sul poto è intervenuta un'ambulanza del 118, il cui equipaggio, dopo i primi accertamenti, ha deciso di dare inizio alle procedure di accertamento sanitario obbligatorio a cui ha collaborato il personale della polizia Locale. Il giovane è stato quindi affidato alle cure dei medici dell’ospedale cittadio.