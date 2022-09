Tenta di incendiare l'ufficio della polizia locale, individuato e arrestato l'autore

CARTOCETO - Decisivo l'impianto di video sorveglianza, un uomo adesso è nei guai. Ecco cosa è successo e come si è riusciti ad individuare l'autore di questo scellerato gesto. Erano circa le 18 di venerdì scorso, quando un uomo di mezz’età con precedenti penali, con un innesco rudimentale, tentava di incendiare, dalla porta di ingresso secondaria, la sede della Polizia Locale di Cartoceto.

Per fortuna, è stato tempestivo l’intervento del Comandante Luca Renzi che, scongiurando il peggio, ha prontamente provveduto a spegnere il fuoco, evitando che le fiamme si alimentassero, investendo il materiale presente e divampando all’interno dell’edificio. Grazie all’impianto di video sorveglianza installato e alla collaborazione dei Carabinieri di Colli al Metauro è stato possibile identificare l’uomo già noto alle forze dell’ordine, rintracciarlo presso la propria abitazione e metterlo a disposizione delle autorità giudiziarie. Il responsabile, dapprima denunciato a piede libero, è stato tratto in arresto nella giornata di ieri.

Il comportamento criminoso pare essere una conseguenza di quanto accaduto nella mattinata quando l’uomo era stato fermato e sanzionato per guida in stato d’ebrezza. «Durante il consueto servizio di controllo del territorio – racconta il Comandante Renzi – una nostra pattuglia ha fermato un veicolo che procedeva sulla strada con una guida non regolare. Il conducente, un uomo residente sul territorio comunale, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, cosa che ci ha indotti ad avviare l’iter sanzionatorio previsto».

Nel pomeriggio la ritorsione e l’incendio. All’odore di bruciato e al fumo che lentamente si è insinuato negli uffici, il pronto intervento del Comandante che in quel momento lavorava internamente alla sede.

Il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi ha espresso il proprio ringraziamento alla Polizia Locale e al Comandante Luca Renzi «Fondamentale, anche in questa occasione, il ruolo svolto a presidio della sicurezza del nostro territorio dalle forze di polizia locale. Un lavoro preventivo che, come in questo caso, ha consentito di eliminare un pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone, e tempestivo nella risposta al conseguente atto incendiario criminoso. Un risultato – puntualizza il primo cittadino - frutto anche della strumentazione di videosorveglianza su cui stiamo via via investendo nel tempo e che ha consentito di individuare il responsabile e consegnarlo alle autorità giudiziarie».