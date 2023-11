Allarme bomba nei tribunali di Urbino e Pesaro. Chiusa via Raffaello, blindato piazzale Carducci. La telefonata: «C'è un ordigno». Video e foto

URBINO – Ore 7.40: allarme bomba al Tribunale di Urbino nella mattina di oggi 17 novembre 2023. La conferma arriva dalla polizia che - come riporta il Ducato - ha chiuso via Raffaello da Porta Raffaello fino all’incrocio con via Bramante e via Santa Margherita. In contemporanea lo stesso allarme è scattato nel palazzo di giustizia di Pesaro: chiuse le porte, delimitata l'area antistante, blindato il vicino piazzale Carducci.

Ingresso sbarrato

Gli agenti presenti nel Palazzo di Giustizia ducale hanno sbarrato l'ingresso nell'attesa dell'arrivo dei carabinieri con i cani addestrati a trovare e valutare l'eventuale presenza di un ordigno.

Da quanto appreso - anche se non ci sono al momento conferme ufficiali ma solo ufficiose - l'allarme è scattato dopo una telefonata arrivata in Questura a Pesaro, di fatto un avviso circa la presenza di un ordigno in Tribunale ma senza specificare quale.

La voce di un uomo

La voce era quella di un uomo che avrebbe riferito in un primo momento di «aver lasciato» o «voler mettere una bomba all'interno del tribunale». Da qui, per precauzione, è scattato l'allarme in entrambi i palazzi di giustizia. A Pesaro tutto è rientrato dopo il controllo effettuato tramite i cani addestrati a scoprire la presenza di bombe. La squadra specializzata si è subito dopo messa in viaggio per raggiungere Urbino ed effettuare gli stessi controlli a titolo precauzionale perché, come si spera, potrebbe essere stato un falso allarme.

