Immobile all'asta, rinviata l'operazione teatro romano Scontro politico sull'acquisto

di Lorenzo Furlani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il sindaco ha promesso di comprare l’area del teatro romano per 670mila euro prima delle elezioni del prossimo 26 maggio ma l’immobile di via De Amicis andrà all’asta in tribunale per la vendita forzata il 6 maggio, a un prezzo che potrà essere ribassato fino a 460mila euro.Così la possibilità che l’amministrazione comunale acquisisca realmente il bene dalla società La Filanda entro la scadenza elettorale - eventualità già precaria per i tempi e la complessità delle procedure amministrative - sembra sfumare pressoché del tutto. Mentre sull'opportunità di procedere con l'acquisto dell'immobile, alla luce degli ultimi sviluppi, nasce uno scontro politico tra il sindaco di centrosinistra e la candidata sindaca del movimento 5 Stelle.Massimo Seri si era sbilanciato circa un mese fa, annunciando l’intenzione di superare con una compravendita l’impasse nella permuta della struttura, che comprende il teatro romano, con l’area edificabile di via Del Lavoro, pagando direttamente alla società il valore della stima del tribunale attingendolo dall’avanzo di amministrazione del Comune. L’obiettivo era quello di sbloccare il progetto di valorizzazione dell’area archeologica - il teatro è stato acquisito al patrimonio dello Stato nel febbraio del 2016 - realizzando nella storica filanda un antiquarium, dove ospitare in futuro anche il Lisippo.Ma, per la volontà di rispettare l’impegno elettorale preso 5 anni fa, il sindaco non ha fatto i conti con la procedura esecutiva attivata dalla cliente della società immobiliare, che rivendica la restituzione della caparra versata 20 anni fa e ora lievitata a 60mila euro per un appartamento che in via De Amicis non è mai stato costruito, a causa della scoperta archeologica avvenuta nel 2001.L’annuncio dell’asta mercoledì scorso è stato pubblicato sui siti web delle vendite giudiziarie per l’“intera proprietà di capannone artigianale di metri quadrati 1.150 circa nonché abitazione”. Il termine per le offerte scade il 3 maggio. Il prezzo base è di 613.800 euro, l’offerta minima può essere inferiore di un quarto, quindi 460.350 euro.In realtà l’immobile non ha mercato, perché l'antico manufatto ne condiziona l'uso (l'idea del Comune è quella di realizzarvi la sezione archeologica del museo). La Filanda, con un impegno di pagamento, potrebbe ottenere dal giudice la revoca dell’asta giudiziaria ma emergono difficoltà per concludere l’operazione dell’acquisto nei tempi annunciati.Perciò, gli uffici stanno lavorando con il capo di gabinetto a un piano B. Una transazione nel contenzioso promosso davanti al Tar dalla società La Filanda, che rinvendica il rimborso degli oneri urbanistici pagati nel 2000: 51mila euro, che osarebbero pagati dal Comune in cambio dell’opzione sull’acquisto dell’immobile, liberato da ipoteca proprio con quel rimborso. La compravendita slitterebbe quasi certamente alla prossima consiliatura.«Il nostro obiettivo strategico, che è quello di acquistare l’immobile della società La Filanda per valorizzare il teatro romano, non cambia - afferma il sindaco Massimo Seri -. Ciò che ci condiziona sono i tempi stretti prima delle elezioni e la necessità di rispettare tutte le formalità, ma la soluzione prospettata, ossia l’opzione sull’acquisto dell’immobile, mi darà la possibilità di concludere l’operazione quando sarò rieletto, lasciando peraltro la possibilità al consiglio comunale di rinunciare all’acquisto nel caso dovesse cambiare la maggioranza».E proprio su questo punto si inserisce Marta Ruggeri, candidata sindaca del M5s, che alla luce della vendita giudiziaria dell’immobile, afferma che «l’operazione annunciata dal sindaco il 5 febbraio scorso sul teatro romano non soddisfa l’interesse generale della comunità fanese». Il sindaco utilizzerebbe l’avanzo di amministrazione ma secondo Ruggeri, che pure è convinta dell’importanza strategica del teatro romano, tale risorsa dovrebbe essere usata per investimenti urgenti e opere non altrimenti finanziabili.«La via maestra - sostiene la candida sindaca - era e resta la permuta immobiliare con un’altra area di pari valore di proprietà dell’amministrazione comunale. Non è l’acquisto diretto, perché i soldi pubblici dei fanesi non si possono utilizzare per fare campagna elettorale. Se ciò non fosse ritenuto accettabile dalla proprietà, si vada al ribasso d’asta».