Valentino Rossi vuole raddoppiare la pista Ma c'è un ricorso al Tar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - L’Ovale accanto alla Biscia, Valentino Rossi è pronto a raddoppiare il tracciato di allenamento a Tavullia. Ma durante la conferenza dei servizi del comune di Tavullia non sono mancate alcune indicazioni per il via libera. Ma va ricordato che l’attuale pista del Ranch di Tavullia è in questo momento sub iudice, visto che sulla sua congruità pende il parere del Tar atteso per gennaio 2018.La Test Track srl ha destinato al Suap, lo Sportello unico per le attività produttive, una relazione tecnica. Alla conferenza dei servizi la «trasformazione edilizia - realizzazione di pista motoristica “ovale” in via delle Vigne comune di Tavullia» il tema è stato approfondito. In particolare, come si evince dal verbale della seduta, «è pervenuta da parte di Arpam Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Rumore, una richiesta di documentazione integrativa in merito alla pratica».In particolare «si confermava la necessità di presentare in sede di Via (valutazione impatto ambientale) una relazione previsionale di impatto acustico in cui si verifichi principalmente con una simulazione acustica l’impatto sui recettori. Dovrà essere effettuato in fase post opera un controllo per determinare il numero di moto equivalenti da distribuire sull’ovale, per vedere se la relazione 28 metri è valida».La Regione ha chiesto «il rilevo planimetrico e comparativo dei profili attuali e di progetto, un elaborato grafico quotato che dimostri il rispetto con le opere in progetto ( movimentazioni di terreno) delle distanze minime fissate dal fosso della Biscia». Ma anche «verifiche di stabilità e uno studio geologico con puntuale caratterizzazione del dissesto attivo che lambisce l’area proposta, classificato nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico a pericolosità elevata e rischio moderato».La Provincia ha chiesto al comune di Tavullia «una valutazione sulla sostenibilità della variante al Prg». Per la Test Track una nuova pista a carattere permanente e in continuità, a basso impatto ambientale. Il progetto è soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica perché l’ampliamento dell’area del Ranch, pari a circa il 20% dell’esistente, si sviluppa su 23.382 metri quadri di cui 15.609 in area di tutela. Ma il rumore trattandosi di utilizzo alternativo agli impianti esistenti non aggraverà la situazione e rispetterà i parametri previsti e stabiliti in accordo con Comune e Arpam. La nuova pista sarà lunga 328 metri con una superficie di 4.600 metri quadri. Gli scavi ammonteranno a 17941,82 metri cubi e i riporti a 17419, 54 metri cubi. Il nuovo intervento prevede la realizzare di un adeguato fosso di guardia a monte dell’area di intervento in grado di captare e allontanare le acque.