Valentino Rossi show in tv ​si regala una nuova pista al ranch per i 40 anni

TAVULLIA - «Sarà una moto un po’ interista, la Yamaha è blu, lo sponsor è nero». I motori sono ancora spenti, ma il Dottore è sempre al centro della scena. Tra poco meno di 20 giorni, esattamente il 16 febbraio, Valentino Rossi festeggerà i suoi primi 40 anni, un traguardo impensabile per un atleta ancora in piena attività nella massima categoria motociclistica. Il 10 marzo (dopo i test di Sepang dove sarà tra il 6 e l’8 febbraio) tornerà in pista per la sua ventiquattresima stagione nel motomondiale, la ventesima nella classe regina: prima la 500 due tempi, oggi la Motogp. E ieri sera, in pieno stile 10 years challenge, Valentino è tornato su Rai Uno, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. «Quest’anno festeggerò il mio compleanno in Italia» ha spiegato nella lunga intervista sulla sua carriera infinita, a dieci anni esatti da quella rilasciata nel 2009. E se Tavullia è la tana di Valentino, il suo guscio dove ricaricare le energie e frequentare gli amici di sempre, domani il consiglio comunale darà il via libero definitivo all’ampliamento delle “biscia”. La convocazione è per le 19 e il terzo punto all’ordine del giorno prevede infatti “Approvazione progetto, in variante urbanistica, per la realizzazione di una pista motoristica ovale, con ampliamento della zona “F” attrezzature di interesse generale, sita in Strada delle Vigne, ditta Test Track srl”. Si tratta di realizzare un piccolo ovale in più, una struttura utile per imparare la tecnica dello speedway.