Tavullia, incendio in un'officina meccanica dentro un capannone. Il fumo invade i locali,i vigili del fuoco spengono le fiamme

TAVULLIA - Incendio in un officina a San Germano di Tavullia. Le fiamme si sono sprigionate, intorno alle 16, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno di un capannone dove si trova l'officina meccanica. Il locale si è ben presto riempito di fumo suscitando molta apprensione.

I vigili del fuoco hanno dapprima spento le fiamme, poi hanno fatto evacuare il fumo all’interno del locale con un moto ventilatore. Quando il locale è tornato agibile è scattata la messa in sicurezza dell'area danneggiata dal fuoco e dal fumo. Al momento, non si segnalano persone coinvolte.

