Ubriaco cinque volte oltre il limite travolge 16enne che attraversa sulle strisce

TAVULLIA - Investe un ragazzino sulle strisce. Era ubriaco. E’ successo l’altra sera a Rio Salso di Tavullia dove un operaio di 50 anni di Tavoleto, alla guida della sua auto, non ha dato la precedenza al pedone che stava attraversando la strada. Ha investito un 16enne sulle strisce pedonali. Il ragazzino è stato sbalzato via e ha rovinato al suolo riportando contusioni e fratture oltre a un grande spavento. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo alla guida aveva un tasso alcolemico di 2,5. Dunque di ben cinque volte superiore al limite consentito. I militari hanno proceduto al sequestro del veicolo. Ma non solo, perchè, come vuole la legge, hanno ritirato la patente all’operaio. L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni e guida stato ebbrezza.