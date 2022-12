Chiamate per le bollette dell'energia. «Il Comune di Tavullia non ha convenzioni, in realtà sono dei truffatori»

TAVULLIA - Promettono tariffe da favola e sconti da sogno per la fornitura di energia e gas, forti di una convenzione con il Comune: ma non è vero nulla, è soltanto un modo truffaldino per acquisire nuovi utenti. A lanciare l'allrme è, tramite i propri canali social, la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, che avverte: «Non fidatevi, anzi denunciate».



«Abbiamo avuto - è il messaggio della sindaca Paolucci - diverse segnalazioni di telefonate che presunte aziende venditrici di energia elettrica fanno ai cittadini di Tavullia, dicendo che si sono convenzionati con il Comune stesso per offerte vantaggiosissime sulla bolletta di energia elettrica. Non cadete nella trappola, il Comune dì Tavullia non ha sottoscritto alcuna convenzione con aziende private. Sono modalità truffaldine per estorcere nuovi contratti con nuovi utenti. Se vi dovessero contattare di nuovo rispondete che verranno prontamente denunciati alle forze dell’ordine».