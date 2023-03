Squali 46, nasce la Granfondo in omaggio a Valentino Rossi e al borgo di Tavullia

TAVULLIA- In onore a Valentino Rossi e all’incantevole borgo di Tavullia nasce “Squali 46”. Fra le novità 2023, il Comitato Organizzatore della Granfondo Squali Trek ha ideato un terzo tracciato, più corto e leggero, adatto a tutti coloro che volessero vivere in prima persona le emozioni della Squali Trek - con bici da corsa, mtb o anche e-bike - senza l’agonismo della gara e l’assillo del cronometro. Un percorso disegnato pensando ai neofiti e ai turisti appassionati di bici, nato con lo scopo di far “vivere” le bellezze del territorio con il giusto ritmo, assaporando il paesaggio circostante in tutta tranquillità e in piena sicurezza, scortati dalle guide bike.

Il circuito

Il chilometraggio denominato “Squali 46” sarà appunto di 46 km, numero magico per gli amanti delle moto in quanto emblema iconico di Valentino Rossi, il pilota 9 volte campione del mondo, icona della MotoGP e uno degli sportivi italiani più famosi ed amati di tutti i tempi, a cui è dedicato questo terzo tracciato. La partenza, come per gli altri due percorsi, sarà dall’Acquario di Cattolica, domenica 14 MAGGIO, con fermata obbligatoria al favoloso ristoro in centro a Tavullia, dove si trova anche il VR46 Store, il famoso negozio di Valentino Rossi con la più ampia collezione di abbigliamento, accessori e merchandising dedicati al “Dottore” (catalogo completo su www.vr46.com), e ai piloti della VR46 Riders Academy. Poi si riparte, con calma, in direzione traguardo, a Gabicce Monte, dove sarà possibile partecipare ai festeggiamenti e al ristoro finale a base di pesce azzurro, piadina e birra. La quota di iscrizione della Squali 46 è di 29 euro e parte del ricavato verrà devoluto a “La Prima Coccola”, l’associazione nata con lo scopo di dare sostegno alle famiglie dei bambini nati prima del termine di gestazione o affetti da patologie, che necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini. Per iscrizioni: www.granfondosquali.it. Per ulteriori informazioni: info@granfondosquali.it