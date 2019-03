Rogo in discarica: oltre a frutta e verdura vietati anche i condizionatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Niente ortaggi, niente verdura, niente frutta, ma nemmeno foraggio per il bestiame e divieto di approvvigionamento dell’acqua di superficie. La sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci, ha firmato l’ordinanza conseguenza del rogo dello scorso mercoledì alla discarica di Ca’ Asprete. Gli ultimi focolai dell’incendio sono stati spenti nel pomeriggio di giovedì ma anche ieri un presidio di vigili del fuoco e tecnici di Marche Multiservizi ha continuato a monitorare il luogo. Nel frattempo è stato dato incarico di provvedere alle analisi di acqua, suolo e aria con lo scopo di escludere la presenza di sostanze inquinanti e finchè non si conosceranno i risultati rimarrà in vigore il provvedimento emesso in via precauzionale e che vale per tutto il territorio compreso nel raggio di un chilometro dal punto dell’incendio. Oltre a non consumare i prodotti dell’agricoltura è inibito anche l’utilizzo di climatizzatori e pompe di calore che hanno lo scopo di riscaldare/raffreddare gli ambienti interni e domestici prelevando aria esterna