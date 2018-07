Rapine con gli ostaggi legati: preso il bandito E' un nonno di 70 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - A settant’anni ancora mente e braccio di rapine. Cinquant’anni di furti e diversi dentro fuori dalla galera. I carabinieri della compagnia di Pesaro lo hanno incastrato assieme al suo complice dopo un’indagine molto scrupolosa che ha visti coinvolti anche i Ris di Roma. Già perché il 70enne per rapinare la banca di Tavullia ha scavalcato il bancone della banca lasciando un’impronta palmare.Gli episodi contestati sono due: il primo il 16 maggio a Sant’Angelo in Lizzola, all’ufficio postale. I due sono entrati, hanno legato i polsi di due dipendenti e una cliente con delle fascette e hanno preso circa 800 euro, più 50 alla cliente. Il 28 maggio, una nuova rapina, questa volta a Tavullia, alla Banca Intesa. Cinque i dipendenti immobilizzati con le fascette. La cassaforte era aperta per alcune operazione e i rapinatori hanno prelevato quasi 25 mila euro. Le telecamere c’erano e hanno ripreso tutto. Il giovane era con un cappellino, il 70enne viene immortalato mentre scavalca il bancone e appoggia la mano. Un particolare non certo sfuggito ai militari che hanno isolato l’impronta e l’hanno spedita ai Ris di Roma. Qui trovano il riscontro. Scoperto anche il complice: un 35enne.