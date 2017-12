Il prete toglie l'abito talare, lascia la parrocchia e torna dai suoi genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Anche un prete può prendersi una pausa di riflessione e poi decidere di togliersi l’abito talare. Segno di grande onestà spirituale, verso se stesso, verso la sua comunità e verso Dio. Questa è la storia dell’ormai ex don Fabio, ragazzo 34 anni che ha deciso lasciare la parrocchia che lo aveva accolto e di far ritorno a casa, dai genitori, in Emilia Romagna.Una scelta maturata dopo una profonda riflessione, portata avanti anche con l’aiuto di un padre spirituale. Una situazione personale e che, come tale, va rispettata anche per la correttezza e sincerità dimostrata.