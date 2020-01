Sigarette gettate per terra, il paese di Valentino Rossi finisce su Striscia la Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - No mozziconi a terra. Il Comune diha aderito alla campagna die la sindaca Francesca Paolucci, insieme alla consigliera Lucia Reginelli, l’altra sera è stata protagonista di un videomessaggio mandato in onda all’interno del servizio di Max Laudadio . Tutto è partito da un’idea del consigliere Michele Matteucci: ha visto la campagna lanciata dale ha chiesto informazioni su come aderire a questo protocollo di buon senso civico che porta i Comuni a sollecitare una legge in vigore dal 2015 ma che in pochi, in Italia, osservano. I Comuni che fin qui hanno aderito, in tutta Italia, sono 25. Tavullia, ora, inserirà dei posaceneri nei bidoncini dei rifiuti, sta valutando l’acquisto di portaceneri portatili e intensificherà i controlli contro i trasgressori. Fra tre mesi Striscia la Notizia monitorerà i risultati conseguiti dai vari enti aderenti.